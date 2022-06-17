Премьер Эстонии Каллас предупредила о «мучительной зиме» на фоне кризиса

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что страну, вероятно, ожидает «мучительная зима» на почве энергетического кризиса. Об этом сообщает Bloomberg.
«Мы столкнемся с трудными временами из-за энергетики. Мы, возможно, станем свидетелями цен еще более высоких, чем прошлой зимой»,— отметила политик.
Во время интервью эстонский политик обратила внимание, может настать тяжелая зима.
При этом Каллас подчеркнула, что ситуация в Эстонии усугубится совокупностью высокого уровня инфляции.
Еще на зимний период влияют темпы экономического роста, являющиеся достаточно низкими, добавила премьер.
Ранее Эстонии предрекли серьезный дефицит газа предстоящей зимой. Сомнения связаны также с провалом конкурса на создание резерва природного газа, объяснили представители компании «Эстонский газ».