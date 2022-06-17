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Премьер Эстонии Каллас предупредила о «мучительной зиме» на фоне кризиса

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Kenzo Tribouillard/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что страну, вероятно, ожидает «мучительная зима» на почве энергетического кризиса. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы столкнемся с трудными временами из-за энергетики. Мы, возможно, станем свидетелями цен еще более высоких, чем прошлой зимой»,— отметила политик.

Во время интервью эстонский политик обратила внимание, может настать тяжелая зима.

При этом Каллас подчеркнула, что ситуация в Эстонии усугубится совокупностью высокого уровня инфляции.

Еще на зимний период влияют темпы экономического роста, являющиеся достаточно низкими, добавила премьер.

Ранее Эстонии предрекли серьезный дефицит газа предстоящей зимой. Сомнения связаны также с провалом конкурса на создание резерва природного газа, объяснили представители компании «Эстонский газ».

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