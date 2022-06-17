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Представитель Кремля Песков: больше иностранных бизнесменов хотели бы приехать на ПМЭФ

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью «Известиям», что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) хотели бы посетить больше иностранных бизнесменов.

По его словам, все они столкнулись с беспрецедентным давлением Запада.

«Действительно, наверное, гораздо больше бизнесменов из всех стран мира хотели бы приехать на этот форум, но очевидно, что они все сталкиваются с беспрецедентным давлением. Давление совершенно беспардонное, давление жесточайшее, выкручивание рук, запугивание, шантаж», — уточнил пресс-секретарь президента.

Также Песков добавил, что иностранный бизнес заинтересован в возвращении на российский рынок, а кто-то из бизнесменов рассматривает ниши, которые освободили другие компании.

Ранее Песков заявил о переносе выступления российского лидера на ПМЭФ из-за DDоS-атак на систему аккредитации Петербургского международного экономического форума. Песков добавил, что выступление переносится с 14.00 на 15.00 мск.

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