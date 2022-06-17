Греф заявил, что части топ-менеджеров Сбербанка пришлось уйти из-за санкций

Председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что некоторым том-менеджерам финансовой организации пришлось покинуть свои посты на фоне введенных против них санкций.
По словам Грефа, ситуация с уходом руководителей не оказалась критической.
«Среди уходящих были люди, которые уходили планово. И нет ничего необычного в этом, у нас готовились заранее замены и они произошли. А часть, конечно, была связана с тем, что банк попал под SDN-санкции, все члены правления под них попали...» — пояснил глава банка.
Как добавил Греф, уходить или оставаться на посту, решал каждый в индивидуальном порядке.
«В этом нет никакой критичности», — заключил он.
Ранее Греф рассказал о самом большом вызове в области социальной политики .
Также Греф высоко оценил гибкость российской экономики.