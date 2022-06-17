Песков: о сотрудничающих с РФ бизнесменах из недружественных стран заботятся особо

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бизнесмены из недружественных государств, проявляющие интерес к рынку России, будут объектом особой заботы. Об этом сообщает газета «Известия».

«Ну, смотрите, страны недружественные — я бы даже сказал скорее не страны недружественные, а государства недружественные и, точнее, руководство этих государств, которое так враждебно действует в нашем отношении — вот они действительно недружественные», — объяснил представитель Кремля.

По словам Пескова, представители бизнеса, заинтересованные в российском рынке, являются дружественными.

«И они останутся дружественными», — подчеркнул он.

Как добавил пресс-секретарь президента, зарубежный бизнес сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны своих государств.

«Давление совершенно беспардонное, давление жесточайшее, выкручивание рук...» — сказал Песков.

Чаще всего давление и меры в отношении бизнеса наблюдаются в Соединенных Штатах, заключи он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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