Генпрокурор Краснов: бизнесу могут дать рассрочку на оплату штрафов за легкие нарушения

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что в стране могут начать предоставлять рассрочки предпринимателям на оплату штрафов за нарушения, которые не причинили вреда здоровью или жизни. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в бизнес-среде необходим более гибкий подход к назначению и исполнению наказаний за выявленные контролерами нарушения. Также важно сокращать само число проверок.

Краснов напомнил, что ранее штрафы для малого бизнеса уже были ограничены размером санкций для индивидуальных предпринимателей.

«Дополнительно прорабатывается возможность рассрочки на уплату штрафов в случаях, когда нарушения не причинили вреда жизни и здоровью граждан», — добавил он.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявлял, что средний размер штрафов в отношении бизнеса в 2021 году в среднем сократился на 34%, до 30 млрд руб.