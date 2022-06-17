Спецпредставитель Лаврентьев назвал фейком информацию о вывозе РФ зерна с Украины в Сирию

Сведения о якобы вывозе Россией с Украины крупной партии зерна в Сирию являются фейком, рассказал специальный представитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого агентство Reuters со ссылкой на посольство Украины в Ливане передавало, что с начала конфликта на Украине Россия якобы вывезла порядка 100 тыс. тонн зерна. Данный груз потом якобы поставлялся в Сирию, утверждали в СМИ.

«Это очередной фейк, неподтвержденная и оторванная от реалий информация. Основные запасы находятся в Николаевской, Одесской областях, российские корабли не имеют доступа в эти порты...» — добавил спецпредставитель российского главы государства.

Как добавил Лаврентьев, сейчас в подконтрольном России Мариуполе складов нет.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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