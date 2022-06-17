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Греф: сегодня время возможностей для бизнеса

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Сегодня для частного бизнеса настало беспрецедентное время возможностей, заявил глава Сбербанка Герман Греф на традиционном деловом завтраке Сбера «Российская экономика: как построить мост в будущее?» в рамках ПМЭФ-2022.

«Надо понимать, что бизнес рационален: если дешевле купить готовое решение, чем произвести самому, ну, конечно, будет покупаться готовое решение. При этом сейчас настало время [для бизнеса], начнем это производить. После того как продукты, скажем, цифровые, для нас закрылись, мы все хотим или не хотим будем создавать готовые продукты», — сказал Греф.

Он отметил, что есть сложности, но через эти сложности будут найдены готовые решения.

«Очень важно сохранить гибкость экономики, допуск к ней частным агентам и расширения поляны для конкуренции и для частных субъектов», — добавил глава Сбербанка.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир — новые возможности».

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ПМЭФ-2022: Новости
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