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Заммэра Ефимов заявил о падении спроса на жилье в Москве до 60%

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что спрос на жилье в Москве упал на 50-60%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы видим, что спрос на жилье упал на 50-60% по разным объектам. Аналогичная ситуация в коммерческом секторе. Это, безусловно, скажется и на объеме инвестиций в этой сфере. Мы со всеми застройщиками индивидуально встречаемся, смотрим проекты — какие у них реализовываются, какие под риском», — сказал он.

Ефимов добавил, что в первую очередь город следит за жилищным строительством, чтобы не допустить проблемы дольщиков. Говоря о коммерческой застройке, он отметил, что многие проекты были приостановлены, однако это касается главным образом запусков с нуля.

«Проекты, которые в высокой степени готовности, финансируются, все строится. Уверен, что к концу года с учетом стабилизации ситуации и эта отрасль подтянется», — подчеркнул заммэра.

Ранее сообщалось, что в период с января по апрель 2022 года число сделок по покупке нескольких квартир за раз в новостройках Москвы выросло почти в два раза.

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