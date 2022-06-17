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Греф: если ничего не делать, возврат экономики РФ к уровню 2021 года может занять 10 лет

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Reuters

Российская экономика в связи с масштабными западными санкциями сможет вернуться на уровень прошлого, 2021 года, ориентировочно через десять лет, в том случае если «ничего не делать», рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ситуацию с санкциями Греф оценил в ходе делового завтрака Сбербанка «Российская экономика: как построить мост в будущее?», проводимого на Петербургском международном экономическом форуме.

«Если ничего не делать, то возврат российской экономики на уровень 2021 года может занять примерно 10 лет», — заявил Греф.

Ранее Греф назвал клиентоцентричность самым большим вызовом в области социальной политики.

Также NYT сообщали, что Россия увеличила свои доходы от продажи нефти и газа на фоне множества санкций.

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