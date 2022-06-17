Греф высоко оценил гибкость российской экономики

Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что российская экономика продемонстрировала неожиданную для мировых экспертов гибкость. Такое мнение он высказал на традиционном деловом завтраке Сбера «Российская экономика: как построить мост в будущее?» в рамках ПМЭФ-2022.

«Российская экономика продемонстрировала совершенно неожиданную гибкость. Никто не ожидал, что такими темпами будет происходить перестройка и подстройка экономики», — сказал Греф.

Он считает, что это произошло благодаря уникальному опыту, который за эти годы приобрела российская экономика.

«Первый эффект от санкций значительно более мягкий, чем ожидали все эксперты по обе стороны океана, в том числе те, которые вводили санкции против России. Рубль укрепился, и этому есть свои причины, конечно же, в том числе укрепление рубля повлияло на инфляцию. И то, что мы видим сейчас: снижение инфляции и укрепление рубля — это важнейший фактор придания устойчивости», — добавил Греф.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир — новые возможности».