Российская дочерняя компания Google подала в суд заявление о банкротстве

Российская дочерняя компания Google направила в Арбитражный суд Москвы заявление о своем банкротстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку дел.

18 мая юридическое лицо ООО «Гугл» опубликовало на Федресурсе уведомление о последующих планах обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Объяснялось, что с 22 мая текущего года «предвиделось собственное банкротство, а также невозможность исполнить обязательства по финансам».

При этом представители Google уточняли, что арест банковского счета организации Google Россия привел к тому, что стало невозможно продолжать работу российского офиса. Возникли проблемы с сохранением персонала и выплатой ему зарплаты.

В конце мая приставы начали взыскивать с Google и Meta (признана экстремистской организацией) штрафы в размере 17 млн руб. Известно, что Google выплатила в России штраф в размере нескольких миллиардов рублей.