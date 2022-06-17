Читатели Le Figaro обеспокоились сокращением поставок российского газа

Французы недовольны сокращением объемов поставок российского газа, пишет Le Figaro.

Как следует из комментариев читателей под одним из материалов Le Figaro, информация о снижении объемов поставок газа вызвала активный отклик среди читателей газеты. Жители Франции не уверены, кому более «больно» от ситуации в газовой отрасли — России или Европе.

«Как говорила еще моя бабушка: если ты наркоман, ты не будешь ссориться с наркодилером», — написал один из читателей Le Figaro.

Ранее российская компания «Газпром» уведомила европейских потребителей, что планирует сократить поставки газа по «Северному потоку» до 100 млн кубометров в сутки вместо плановых 167 млн кубометров. Итальянская энергокомпания Eni получила уведомление о снижении объемов на 15%. Также меньший объем газа получит австрийская нефтегазовая компания OMV.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также назвал решение снизить объемы поставок газа политическим.