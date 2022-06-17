Шольц назвал ключевое условие для снятия антироссийских санкций

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз намерен отменять антироссийские санкции до тех пор, пока Москва не достигнет «взаимоприемлемого мирного соглашения» с Киевом. Об этом сообщает ТАСС.

«А какое соглашение, с точки зрения Украины, будет справедливым, это может определять только она сама... Это не может и не намерен предписывать им [украинцам] никто в Европе», — сказал Шольц в эфире телеканала ARD.

При этом он заявил, что «не может быть и речи о навязанном [Украине] мире».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

3 июня Евросоюз принял шестой пакет санкций против России в связи со спецоперацией. Он включает отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России, отключение от SWIFT еще нескольких банков, а также приостановку вещания телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр» на территории Евросоюза.