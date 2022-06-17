Президент США Байден заявил, что рецессия в стране «не является неизбежной»

Рецессия в Соединенных Штатах не является неизбежной, но страна находится в более сильном положении в сравнении с другими государствами. Об этом в интервью Associated Press заявил президент США Джо Байден.

«Во-первых, это не является неизбежным. Во-вторых, мы находимся в более сильном положении, чем любая другая страна в мире», — сказал президент, комментируя предупреждения экономистов о вероятности рецессии в США.

Также Байден сказал, что уровень безработицы в стране находится на уровне 3,6%, что является основанием для оптимизма.

Кроме того, американский президент подчеркнул, что американцы «действительно очень подавлены» двумя годами пандемии, нестабильностью в экономике и резким ростом цен на бензин.

Ранее 16 июня телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Байден призвал госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина «сбавить обороты» в риторике о поддержке Украины, опасаясь, что такие заявления могут породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией.