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Ключевые биржевые индексы США упали на 2,4-4% за день

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«Газета.Ru»

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились снижением ключевых котировок на 2,4-4%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Старейший из существующих американских рыночных индексов, промышленный Dow Jones опустился ниже уровня в 30 тысяч пунктов, до значения в 29 927,07 пункта. Это произошло впервые с начала 2021 года. За день этот индекс обрушился на 741,46 пункта или на 2,42%.

Фондовый индекс S&P 500 потерял 123,22 пункта или 3,25%. Индекс остановился в падении на уровне 3 666,77 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 453,06 пункта, на 4,08%. На закрытие торгов Nasdaq был на уровне 10 646,10 пункта.

На этой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в росте экономических проблем США виновны «глобальные вызовы». Эти «глобальные вызовы» могут быть причиной возможной рецессии — замедления темпов роста экономики — в стране.

Ранее 16 июня президент Джо Байден заявил агентству Associated Press, что американский народ «очень, очень подавлен» из-за двух лет пандемии, нестабильности в экономике и резкого роста цен на бензин.

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