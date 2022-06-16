Песков заявил, что России нужно за короткое время компенсировать дефицит импорта в 40-45%

России необходимо в сжатые сроки компенсировать снижение импортной продукции в 40-45%. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает американский телеканал CNN.

«Мы понимаем, что в очень сжатые сроки должны компенсировать довольно значительное сокращение импорта — более чем на 40-45», — сказал Песков.

По его словам, для компенсации ушедшего западного импорта страна должна увеличить поставки с восточной стороны.

Вместе с тем пресс-секретарь президента сообщил о плане «очень серьезно» развить инфраструктуру и нарастить производство внутри страны. Одновременно представитель Кремля отметил, что российская экономика чувствует себя немного лучше, чем можно было предположить.

Ранее 16 июня Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для стран Балтии и Финляндии. По его словам, членство Финляндии и Швеции в НАТО не принесет никаких дополнительных преимуществ для безопасности европейского континента. Наоборот, это принесет дополнительную напряженность.