«Тинькофф банк» установил минимальный порог для SWIFT-переводов в $20 тысяч

«Тинькофф банк» с 16 июня установил минимальный порог для SWIFT-переводов в $20 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление финансового учреждения.

«Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков», — пояснили в банке.

Также «Тинькофф банк» вводит комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах, которая составляет 3% от суммы перевода, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода.

Исходящие SWIFT-переводы для всех клиентов до 30 июня будут бесплатными.

«Клиентам — юрлицам «Тинькофф» по-прежнему доступны SWIFT-переводы без ограничений в юанях», — добавили в организации.

В мае банк временно приостановил SWIFT-переводы в европейской валюте из-за увеличения сроков их прохождения.

28 апреля группа компаний «Интеррос» Владимира Потанина объявила о покупке у семьи Олега Тинькова 35% TCS Group (группы «Тинькофф»). В пресс-релизе «Интерроса» приводились слова Тинькова о том, что ему пора «уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей». Впоследствии бизнесмен в комментарии изданию New York Times заявил, что заключил сделку «под давлением», однако «Тинькофф банк» эту версию опроверг. После этого бизнесмен попрощался с банком и Россией.