Мощности одной нитки «Северного потока — 2» переориентированы на газоснабжение СЗФО

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что мощности одной нитки «Северного потока — 2» переориентированы на газоснабжение Северо-Запада России. Об этом он сообщил журналистам на полях ПМЭФ, передает ТАСС.

«Мощности пока одной нитки «Северного потока — 2» мы переориентировали для потребностей газоснабжения Северо-Западного федерального округа», — сказал он.

Ранее Миллер на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что газ по «Северному потоку — 2» можно поставлять уже сейчас.

Правительство Германии остановило процедуру сертификации уже проложенного газопровода из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР. Тогда глава МИД ФРГ Анналена Бербок говорила, что проект «Северный поток — 2» фактически заморожен.

До этого стало известно, что «Газпром» завершил строительство участка газопровода «Сила Сибири» от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения более чем на 93%.