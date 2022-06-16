Мощности одной нитки «Северного потока — 2» переориентированы на газоснабжение СЗФО

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что мощности одной нитки «Северного потока — 2» переориентированы на газоснабжение Северо-Запада России. Об этом он сообщил журналистам на полях ПМЭФ, передает ТАСС.
«Мощности пока одной нитки «Северного потока — 2» мы переориентировали для потребностей газоснабжения Северо-Западного федерального округа», — сказал он.
Ранее Миллер на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что газ по «Северному потоку — 2» можно поставлять уже сейчас.
Правительство Германии остановило процедуру сертификации уже проложенного газопровода из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР. Тогда глава МИД ФРГ Анналена Бербок говорила, что проект «Северный поток — 2» фактически заморожен.
До этого стало известно, что «Газпром» завершил строительство участка газопровода «Сила Сибири» от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения более чем на 93%.