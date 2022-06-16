В ДНР планируется ввести режим особой экономической зоны

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко заявил, что в регионе планируют ввести особую экономическую зону по образцу Крыма. Об этом он сообщил на полях ПМЭФ, передает ТАСС.

«Однозначно, что мы будем интегрироваться все больше и больше с Российской Федерацией. Мы точно абсолютно пойдем по тем инструментариям, которые есть сегодня в России — это и создание особой экономической зоны, мы планируем на всю территорию распространить, как по опыту Крыма было сделано и по опыту Калининградской области», — сказал он.

Ранее сообщалось, что граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик без разрешительных документов на проживание или трудовую деятельность могут обязать покинуть Россию после 17 августа.

В министерстве напомнили, что с середины мая в стране действуют временные меры, которые разрешают в течение 90 суток не ставить на учет прибывающих иностранцев и не продлевать соответствующий документ. Ограничения сняты в отношении граждан Абхазии, Белоруссии, Донецкой народной республики, Казахстана, Китая, Луганской народной республики, Монголии, Украины и Южной Осетии.