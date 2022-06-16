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Миллер заявил, что «Газпром» живет в режиме «зима близко»

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Сергей Карпухин/Reuters

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания каждый день живет в режиме «зима близко». Об этом он сообщил журналистам на полях ПМЭФ, передает ТАСС.

По его словам, спрос на сжиженный газ на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона будет существенно расти.

«Во второй половине этого года европейские импортеры СПГ за дополнительные поставки «золотого» СПГ будут бороться с китайскими, индийскими, азиатскими покупателями. Этого исключить нельзя», — отметил он.

Он добавил, что экспорт «Газпрома» в Европу снизился на десятки процентов, но цены на газ выросли в несколько раз, поэтому компания «не в обиде».

Ранее сообщалось, что заявления российский компании «Газпром» по поводу сокращения поставок газа являются надуманными и нужны лишь для роста цен. Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

По его словам, сейчас недостающие объемы все еще можно приобрести на рынке. Однако цены уже выросли. Поэтому текущая ситуация говорит о важности экономии энергии.

Он добавил, что сейчас идет заполнение хранилищ. Однако текущая ситуация находится на контроле и в контакте с антикризисными структурами. Кроме того, Германия может прибегнуть к государственным мерам поддержки, если это потребуется.

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