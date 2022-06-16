В Словакии ожидают, что поставки российского газа снизятся на 30%

Словацкий импортер SPP ожидает, что 16 июня объемы поставок газа из России снизятся на 30%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Основываясь на информации компании «Газпром экспорт», сегодня мы ожидаем, что поставки газа по контракту снизятся примерно на 30%», — сообщил представитель словацкой компании-импортера SPP.

По информации источника, сокращение объема поставок на повлияет на конечного потребителя.

Ранее «Газпром» уведомил две европейские компании о снижении поставок газа. Уведомления получили австрийская нефтегазовая компания OMV и Итальянская энергокомпания Eni. В случае с австрийской OMV снижение может быть полностью компенсировано самой компанией. Поставки в Италию снизятся на 15%. Как обратили внимание в Eni, обстоятельства сокращения поставок газовых ресурсов и ограничений со стороны Москвы пока не приводятся.

Также ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о «намеренном» сокращении «Газпромом» поставок российского газа итальянским и немецким компаниям.