Борисов: Сербия получит одну из самых низких цен на газ

Вице-премьер Юрий Борисов заявил в ходе Петербургского международного экономического форума, что Россия помогла обеспечить Сербии энергетическую безопасность. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вы знаете, что мы способствовали обеспечению энергетической безопасности Сербии. Знаю, что у нас практически решены все вопросы по газу, вы будете иметь одну из самых привлекательных цен как наш партнер, как братский народ», — заявил Борисов на встрече с министром по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненадом Поповичем

Также вице-премьер выразил надежду, что после формирования нового кабинета министров политический курс Сербии останется неизменным, а углубление российско-сербского стратегического партнерства продолжится.

Министр Попович отметил, что Белград может рассчитывать на экономический рост при условии низких цен на газ. Это, в свою очередь, «поможет энергетической безопасности и росту экономики Сербии».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о «намеренном» сокращении «Газпромом» поставок российского газа итальянским и немецким компаниям.