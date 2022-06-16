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В Госдуме захотели расширить список товаров для оплаты в рублях недружественными странами

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Pixabay

Депутат Государственной думы Иван Сухарев направил на имя главы правительства Михаила Мишустина обращение с просьбой расширить перечень российских товаров, реализуемых недружественным странам в рублях. Об этом пишет RT.

В своем письме Сухарев упомянул экспорт инертных газов, урана, древесины, удобрений, зерна, редкоземельных металлов, морских живых ресурсов, а также «ряда других востребованных товаров».

Также депутат напомнил о том, что 17 июня Япония введет запрет на экспорт в РФ грузовиков, самосвалов и иной продукции, которая дает возможность укреплять промышленную инфраструктуру.

Ранее депутат Сухарев предложил поднять потолок дохода для налоговых вычетов на детей.

В марте президент России Владимир Путин перевел оплату газа недружественными странами в рубли. Такое решение последовало за введением антироссийских санкций рядом государств в связи с началом спецоперации РФ на Украине.

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Санкции против России
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