Единственный в РФ завод борной кислоты не испытывает сложностей с техникой на фоне санкций

Дальнегорский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Приморье – это единственное предприятие в России, выпускающее борную кислоту. В пресс-службе предприятия сообщили ТАСС, что оно не испытывает сложностей с оборудованием и комплектующими на фоне санкций.

Уточняется, что с учетом конъюнктуры рынка были проведены ревизии зарубежной техники. Эксперты промониторили поломки и заказали запчасти. Насосы, используемые на предприятии произведены в Австралии, но запасные части можно купить сейчас в России у местной компании.

Для упаковочной линии японского производства будут найдены узлы отечественного производства, добавили в пресс-службе.

Ранее петербургский губернатор Александр Беглов заявил, что производство на заводах компаний Nissan, Hyundai и Toyota предполагается возобновить в случае полного восстановления цепочек поставок автокомпонентов и оборудования. По словам главы региона, сейчас на территорию России не поступают оборудование, сырье и автокомпоненты, нужные для работы автозаводов.