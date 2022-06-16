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Первый вице-премьер России Белоусов заявил о «переукреплении» рубля

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РИА «Новости»

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что рубль стал слишком крепким. Об этом сообщает ТАСС.

«Рубль у нас переукреплен, 55–60 рублей за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок», — сказал Белоусов.

По его словам, равновесным и комфортным для российской промышленности является курс от 70 руб. до 80 руб. за доллар.

Как отмечал бывший председатель Центробанка России Сергей Дубинин, текущий курс доллара не позволяет бюджету получать дополнительные доходы и поэтому является невыгодным для него.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников назвал укрепляющийся рубль вызовом для экономики страны. До этого об угрозах чрезмерного усиления национальной валюты неоднократно высказывались экономисты. Среди главных негативных последствий — снижение выручки от экспорта российских компаний, сокращение рублевых поступлений в бюджет страны и обесценивание валютных сбережений граждан. До какого уровня рублю падать ни в коем случае нельзя и какой курс является наиболее выгодным, прямо сейчас — в обзоре «Газеты.Ru».

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