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ФРС США впервые с 1994 года повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов

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Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с ноября 1994 года повысила базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов — до уровня 1,5-1,75% годовых. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

Как отмечается агентство, регулятор уже в третий раз повышает свою базовую ставку. Так, 16 марта ФРС повысила ставку впервые с декабря 2018 года после того, как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизила до отметки в 0-0,25% годовых.

Базовая процентная ставка — это минимальная ставка, по которой центральный банк страны выдает кредиты другим кредитным организациям, и максимальная ставка, по которой он принимает депозиты банков.

Ранее американский инвестиционный гигант PIMCO предупредил власти США о возможных потерях пенсионных фондов страны от вводимых против России санкций.

14 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что американская администрация считает виновными в росте экономических проблем в США «глобальные вызовы».

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