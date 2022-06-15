Глава «Росатома» Лихачев пообещал выставить счет Финляндии из-за разрыва контракта на АЭС

Гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что «выставит счет» Финляндии из-за разрыва контракта на АЭС «Ханхикиви-1».

«Все деньги, которые были затрачены в Финляндии, будут выставлены в счет», — сказал он.

Ранее финская компания Fennovoima отозвала свою заявку на получение лицензии на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Некоторые работы, как информирует компания, будут завершены в ближайшие недели.

До этого Fennovoima объявила о расторжении контракта с входящей в госкорпорацию Росатом компанией RAOS Project по строительству АЭС «Ханхикиви-1». В Росатоме «оказались разочарованы» решением финской компании.

В сообщении на сайте Fennovoima говорится, что контракт был расторгнут из-за значительных задержек со стороны RAOS Project и ее неспособности реализовать проект. Также отмечается, что ситуация на Украине повысила риски для осуществления проекта.

Контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» Fennovoima и дочерняя компания Росатома подписали в декабре 2013 года. Завершить лицензирование АЭС сначала рассчитывали в 2018 году, затем в 2019 году. Полномасштабные работы по строительству объектов будущей АЭС так и не начались.