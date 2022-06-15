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Замглавы торговой палаты Афганистана заявил, что планирует закупить 2 млн тонн пшеницы в России

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Заместитель главы торгово-промышленной палаты (ТПП) Афганистана Мирвайс Хотак заявил, что делегация планирует закупить два млн тонн пшеницы и пять тысяч тонн нефти в России, сообщает ТАСС.

«Мы планируем встретиться с нефтяными и газовыми компаниями на предмет дальнейшего взаимодействия между Афганистаном и Россией», — рассказал Хотак.

Он также добавил, что ТПП Афганистана и Росконгресс на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подпишут меморандум о сотрудничестве.

«Мы собираемся подписать меморандум о взаимопонимании завтра, 16 июня, с Росконгрессом в целях [продвижения] дальнейшего сотрудничества с афганскими бизнесменами», — заявил Хотак.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что в настоящий момент ведется подготовка визита в Москву министра торговли Афганистана Нуриддина Азизи.

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