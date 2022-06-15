Аналитики «Ромира» заявили о выросших почти на 12% расходах россиян за год

Расходы россиян в годовой динамике выросли на 11,9%. Об этом сообщается на сайте холдинга «Ромир».

Средний чек за год у россиян также вырос, и этот показатель достиг 9,3%, отметили аналитики.

Недельные расходы россиян в период с 6 по 12 июня выросли на 3,8% по сравнению с показателями начала месяца. Средний чек за семь дней также вырос, на 1,9%, а средняя стоимость покупки достигла 685 руб.

В период с 30 мая по 5 июня средний размер чека также рос и в это время держался на уровне 672 руб. Неделей ранее этот показатель составлял 656 руб.

6 июня Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка, написал, что оптовые продажи мяса в мае 2022 года оказались на 2,6% меньше аналогичного периода прошлого года из-за стремления потребителей сокращать затраты.