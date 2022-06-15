Глава ВТБ заявил о необходимости создания банковского регулирования «с чистого листа»

Из-за того, что Россия отрезана от основных рынков капитала ввиду санкций, необходимо создать банковское регулирование «с чистого листа». Об этом РБК заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«У России сейчас есть уникальный шанс начать с чистого листа, то есть создать собственные версии банковского регулирования и национального кредитного рейтинга. В них вполне могут найти свое место релевантные положения действующих международных нормативов», — отметил Костин.

По его словам, России сейчас можно не придерживаться норм регулирования, разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору. Речь идет о том, что для российских банкиров все изменилось. Кроме того, Россию лишили доступа к основным рынкам капитала, платежным системам и международным рейтингам. Поэтому лучшим вариантом станет найти новый подход и возможности для роста.

Он добавил, что Россия сейчас находится за пределами финансовой системы Запада. Из-за этого Центробанк заявил о готовности провести настройку применения «Базеля» с учетом текущих условий. Такие действия положительно повлияют как на банковский сектор, так и на экономику в целом.

Ранее в среду Костин заявил, что сделка по присоединению банка «Открытие» к ВТБ будет закрыта не раньше осени, пока предстоит согласовать многие технические моменты.