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Член совета ВГА Запорожской области Рогов: жители региона перестали менять рубли на гривну

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что жители региона после получения выплат в рублях перестали менять российскую валюту на украинскую гривну и начали использовать ее при взаиморасчетах. Об этом сообщает ТАСС.

«Рубля еще не так много, как хотелось бы. Процесс пошел, выплаты по 10 тыс. и другие транши оживили экономику, и рубль появился. Возникла бивалютная система. Рубль нужен для закупки товаров в России, прежде всего в Крыму, оплаты товаров. Если первые рубли люди сдавали в обменники и получали гривны, то теперь уже никто не сдает, а использует их, потому что рубль является платежным средством, которое лучше воспринимается», — заявил Рогов.

Он считает, что гривна выйдет из оборота в Запорожской области за три — три с половиной месяца.

Ранее Рогов заявил, что маршрут между Донбассом и Крымом через Мариуполь, Мелитополь и Херсон стал доступен для гражданских автомобилей.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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