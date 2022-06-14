Медведев: масштаб энергетического кризиса в Европе будет расти

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что масштабы энергетического кризиса в Европе будет только расти.

По его словам, отказ западных стран от российских энергоресурсов «уже крайне негативно сказывается на миллионах европейцев».

Кроме того, Медведев отметил, что пострадали даже и Соединенные Штаты, которые являются «главным зачинщиком антироссийской агрессии».

Ранее министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявлял, что при отказе Европы от поставок нефти газа из России мир может столкнуться с беспрецедентным кризисом. По его словам, несмотря на то, что страны ОПЕК+ договорились добывать больше нефти, итоговые цифры все равно не впечатляют. Речь идет о том, что группа сейчас добывает меньше целевого уровня в среднем на 2,6 млн баррелей в сутки.

В начале июня на сайте МИД России сообщалось, что частичное эмбарго Евросоюза (ЕС) на импорт российской нефти и запрет на страхование российских торговых судов могут привести к глобальному кризису продовольствия.

Аналитик и бывший сотрудник министерства иностранных дел Венесуэлы Басем Таджелдин говорил, что санкции против России бумерангом ударили по США и Европе, вызвав нестабильность их собственных экономик.