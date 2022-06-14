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США будут проводить сделки по энергоносителям с российскими банками до 5 декабря

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Global Look Press

Министерство финансов США разрешило проводить операции с российскими банками по энергоносителям до 5 декабря, сообщает ТАСС.

По информации агентства, минфин США разрешил проводить сделки по энергоносителям с подсанкционными российскими банками, среди которых Внешэкономбанк, банк «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, а также с любыми другими организациями, где этим банкам принадлежит доля 50% и выше.

Ранее сделки по энергоносителям с российскими банками были запрещены указом президента США Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что Франция нарастила закупки российского газа, несмотря на договоренность между странами Европейского союза уменьшить импорт топлива, а в будущем полностью отказаться от него. В апреле и мае Российская Федерация отправила во Францию дюжину партий сжиженного природного газа и других энергоносителей на сумму €900 млн.

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