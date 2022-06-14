В Германии планируют создать реестр активов, которые подпадают под санкции

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для повышения эффективности антироссийских санкций в Германии появится национальный реестр активов, которые подпадают под ограничительные меры или имеют неясное происхождение, пишет Reuters.

По информации агентства, в стране также создадут специальный номер горячей линии для осведомителей.

В мае немцы приняли закон, позволяющий тщательнее исполнять санкции, введенные против российских бизнесменов. Раньше в Германии не существовала законодательная база, которая бы позволяла целенаправленно искать имущество персон, попавших под санкции. Это осложняло действие ограничений.

В начале июня сообщалось, что Совет Европейского союза окончательно утвердил шестой пакет санкций в отношении Российской Федерации. Согласно документу, в течение полугода страны ЕС планируют полностью перестать импортировать российскую нефть, в течение восьми месяцев — нефтепродукты.

Накануне Шольц заявил, что Берлин собирается расширить свою военную помощь Украине и поставить дополнительное оружие.