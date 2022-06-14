Власти Москвы заявили, что средний чек в кафе и ресторанах вырос на 5%

В столичных кафе и ресторанах средний чек увеличился на 5% в мае относительно февраля этого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение руководителя департамента экономической политики и развития столицы Кирилла Пуртова.

«Средний чек в московских кафе и ресторанах в мае подрос на 5% по сравнению с февралем и составил 670 рублей», — сказал Пуртов.

Он отметил, что в мае средний чек увеличился на 3%. Тем не менее, по его словам, в целом цены в настоящее время находятся на стабильном уровне.

В апреле сообщалось, что согласно Индексу продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений. В марте этого года цены в мире на базовые продовольственные товары выросли сразу на 12,6%, достигнув самого высокого уровня как минимум с 1990 года.

Причиной стала ситуация на Украине, из-за которой возникли проблемы с рынком зерновых культур и растительных масел. За месяц растительные масла подскочили в цене на 23,2%, а зерно подорожало на 17,1%.

В ООН тогда предупредили, что в 2022-2023 году число голодающих в мире может вырасти на 8-13 млн человек.