Производители стали предсказали сокращение объемов выпуска продукции на 15% к концу года

В «Новолипецком металлургическом комбинате» (НЛМК) заявили о снижении производства стальной продукции на 15% по итогам 2022 года. Об этом сообщает «Прайм», ссылаясь на сообщение компании.

«С учетом анализа показателей за первый квартал 2022 года и динамики рынка черной металлургии в начале первого квартала 2022 года ожидается, что снижение объемов производства российских предприятий черной металлургии в 2022 году по сравнению с 2021 годом может составить более 11 миллионов тонн (-15%)», — отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что наибольшее снижение будет во втором полугодии 2022 года, которое составит 26%, что соответствует 9 млн тонн продукции.

В конце мая «РБК», ссылаясь на представителей отрасли, написали, что производство стали в России может сократиться и отрасль потерпит убытки из-за текущего налогового режима и курса рубля.

Позже Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение исполнительному директору ассоциации «Русская сталь» Алексею Сентюрину за пессимистичный прогноз по поводу снижения производства.