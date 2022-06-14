Песков: западный шантаж не влияет на заинтересованность иностранных инвесторов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западный шантаж не влияет на заинтересованность иностранных инвесторов в сотрудничестве с Российской Федерацией.

Он подчеркнул, что многие зарубежные инвесторы примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге 15–18 июня.

«Иностранные инвесторы бывают не только из Соединенных Штатов или из стран ЕС, гораздо более крупные иностранные инвесторы бывают на Ближнем Востоке, в Китае, Индии, Индонезии, на Филиппинах, в десятках и десятках стран, в которых проживает гораздо большее население, чем в странах так называемого коллективного Запада», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, несмотря на то, что эти инвесторы находятся под пристальным вниманием «недоброжелателей» из Запада, «которые выкручивают руки», «угрожают», «шантажируют», свести заинтересованность этих инвесторов к российскому рынку к нулю невозможно.

Ранее Песков рассказал о поисках новых путей взаимодействия России с дружественными странами.