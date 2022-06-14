Инвестор Марчинский назвал запрет швейцарского франка на Мосбирже «абсолютно незначительной историей»

Запрет на проведение операций с швейцарским франком на Московской валютной бирже (МВБ) никак не отразится на ее работе из-за невысокой доли подобных сделок. Об этом «Газете.Ru» рассказал сооснователь инвестиционного фонда «Y2 Finance» Ян Марчинский.

«Уход франка с МВБ — абсолютно незначительная история, это еще один дополнительный фокус перехода России в азиатский валютный регион. Доля проведения сделок с участием швейцарского франка на Московской валютной бирже была не более 1-2%. Операции со швейцарским франком всегда были для узкого круга лиц, профессионально-искушенных людей», — объяснил Марчинский.

Он добавил, что рядовые граждане не проявляли особого интереса к проведению сделок со швейцарским франком, а многие из россиян даже не знали про обеспечение этой валюты золотом. И отметил, что большим инвестиционным потенциалом сейчас обладают азиатские валюты.

«Москве и россиянам, скорее, следует смотреть в сторону Китая, на юани. Другими вариантами станут валюты арабских стран и Индии. В тех же самых ОАЭ курс национальной валюты к доллару — очень стабильный, не меняется годами», — сообщил эксперт.

Марчинский указал, что сейчас Индия и Китай — самые быстроразвивающиеся мировые экономики, более достойная альтернатива «затухающим европейским и североамериканским рынкам».

«А вот иена не сможет послужить достойной альтернативой из-за близости экономической политики Токио к Вашингтону», — резюмировал он.

Мосбиржа 14 июня временно приостановила торги швейцарским франком из-за трудностей в проведении расчетов с этой валютой в связи с введенными ранее санкциями. Ограничения МВБ затронут инструменты спот и своп по валютным парам «швейцарский франк — российский рубль» (CHFRUB) и «доллар США — швейцарский франк» (USDCHF) и будут действовать как в биржевом, так и во внебиржевом режимах.