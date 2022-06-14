В ЦБ рассказали про новые методы мошенничества при обмене кешбэка на рубли

Центральный банк России выявил новый метод мошенничества со стороны фальшивых «сотрудников банка», которые предлагают обмен кешбэка на рубли, сообщает ТАСС.

Потенциальным жертвам звонят по телефону и предлагают обменять «накопленные за покупки кешбек и бонусные баллы».

«Для этого мошенники запрашивают у человека банковские данные и СМС-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу. Однако на самом деле злоумышленники, заполучив эти сведения, совершают кражу денег со счета», — указано в сообщении.

Ранее в ЦБ раскрыли новую схему мошенничества с финансовыми пирамидами.

Директор департамента Центробанка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях заявил, что последнее время при создании пирамид активно используются криптовалюты. Например, в криптовалюте принимают средства у вкладчиков и обещают в ней дальнейшие выплаты.