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Глава банка РФ: пришли конец глобализации и «холодная война 2.0»

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Rosneft

Глава ВТБ Андрей Костин заявил РБК, что санкции против России будут действовать долго, а период глобализации закончился. По его мнению, Россия получила «красную карточку» на мировом рынке.

Костин считает, что банковскому сектору нужно будет продолжать девалютизацию балансов, так как новые санкции будут действовать очень долго.

«Санкции — надолго. Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на «своих» и «чужих». Это холодная война 2.0. Допуск на мировой рынок (где действуют не наши правила) необходимо заслужить хорошим поведением — то есть «игрой по правилам», — указал представитель банковского сектора России.

Костин также считает, что, если Россия получила «красную карточку», то Китай — пока только «желтую».

Старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган заявил, что США совместно со странами — членами «большой семерки» (G7) работают над ужесточением санкций против России. Он также заявил, что замороженные активы Центрального банка России могут использовать на нужды реконструкции Украины, но для этого необходимо устранить много юридических препятствий.

Также стало известно, что около 70% жителей Грузии выступают против введения санкций против России. Помимо этого, участники исследования ответили на вопрос, согласны ли они с политикой партии не вовлекать Грузию в конфликт между Россией и Украиной, 77,6% согласились с этим, 20,8% высказались отрицательно, а у 1,6% не нашлось ответа.

Порядка 83,6% опрошенных также заявили, что Грузия не должна подключаться к конфликту, если этого потребует Запад, при этом 11,5% уверены, что страна должна участвовать в конфликте, а у 4,9% респондентов нет ответа.

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