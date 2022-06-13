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Стоимость алюминия упала до минимума за полгода

Цена аллюминия упала ниже $2600 за тонну впервые с 15 декабря

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В ходе торгов стоимость алюминия упала ниже $2600 за тонну впервые с 15 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME).

К 14:43 мск цена на алюминий опускалась на 3,26%, до $2596 за тонну. После этого к 14:50 мск стоимость металла немного повысилась до $2605 за тонну.

В ходе торгов 9 мая стоимость алюминия упала ниже $2800 за тонну впервые с 4 января 2022 года.

В конце марта «Норникель» и РУСАЛ зафиксировали цены на металлы на уровне февраля 2022 года для российских потребителей. Компании сделали это после рекомендации Минпромторга установить «прозрачные» цены на металлы в России. До фиксации цен средняя стоимость никеля за месяц умножалась на курс рубля на дату платежа или дату выставления счета.

22 марта глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что российские металлурги и ведомства договорились отвязать внутренние цены на металлы от цен на Лондонской бирже. По его словам, было принято решение рассчитывать внутренний рынок исходя из рублевой составляющей — в дальнейшем оно будет формировать и структуру цены внутреннего рынка.

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