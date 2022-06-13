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Экономика Британии упала на 0,3% в апреле на фоне роста цен на энергоносители

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

ВВП Британии в апреле неожиданно сократился на 0,3% вопреки положительным прогнозам экспертов на фоне роста цен на топливо. Об этом сообщается на сайте Управления национальной статистики Соединенного Королевства.

Падение экономики Британии в апреле на 0,3% оказалось хуже ожиданий аналитиков, которые заявляли о росте в 0,1%. При этом падение ВВП в марте составило 0,1%, а в феврале было на нулевом уровне. Хотя, по данным ведомства, в апреле все отрасли экономики страны внесли свой вклад ради роста ВВП.

По словам глава отдела экономической статистики ведомства Даррена Моргана, производство оказалось в самой пострадавшей сферой в стране. Большинство компаний заявили, что наихудший эффект оказывали рост цен на топливо и энергию.

8 июня организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) назвала Великобританию главной пострадавшей страной в результате проведения спецоперации на Украине со стороны России. По прогнозу объединения, в этом году рост ВВП Британии составит 3,6%. Но в 2023 году рост окажется на нулевой позиции.

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