Песков рассказал об ошибках Запада, приведших к экономической войне против России

Россия является слишком большим государством, чтобы начатая против нее экономическая война не возвращалась бумерангом недружественным странам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

«Экономика стала заложницей политики, а политики многих стран во время коронавируса совершили огромное количество ошибок. Мир сейчас расплачивается за эти ошибки», — сказал Песков, характеризуя 2022 год.

По его мнению, эти ошибки и вылились в экономическую войну против РФ.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Рашид Нургалиев заявил, что в настоящее время со стороны Запада против России вообще развернута «открытая экономическая, санкционная и информационная война».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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