ФРГ поможет вывезти украинское зерно по железной дороге

Германия собирается помочь с ускоренным вывозом украинского зерна на территорию Евросоюза железнодорожным транспортом. Об этом в беседе с газетой Handelsblatt заявил уполномоченный правительства ФРГ по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер.

По его словам, немецкая сторона «делает все возможное для того, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге для предотвращения глобального голода»

Также Тойрер сообщил, что власти ФРГ намерены создать фонд для закупки новых контейнеров для зерна. Кроме того, он допустил, что Берлин окажет помощь с терминалами для перегрузки зерна на украинской границе.

Тойрер добавил, что из 23 млн тонн зерна, которые хранятся на Украине, таким образом получится вывезти десять млн.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина согласится возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции в случае передачи Киеву новых вооружений.

До этого стало известно, что по итогам переговоров Турции с Россией, Украиной и представителями ООН была разработана дорожная карта по работе «зернового коридора». Предполагается, что это позволит избежать глобального продовольственного кризиса.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва не препятствует этому процессу, и назвал способы вывоза зерна: через украинские порты черноморского бассейна, через Белоруссию, но для этого нужно снять с республики санкции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».