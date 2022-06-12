В США призвали Индию чрезмерно не повышать закупки нефти у России

Индия не должна слишком сильно увеличивать объемы закупок нефти у России. Об этом заявил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин, передает ТАСС.

«В связи с увеличением закупок у России я бы попросил не закупать нефти слишком много, и действовать так, чтобы это не выглядело, как если бы вы пользовались страданиями европейских и американских потребителей», — отметил Хокстин.

Он добавил, что если Индия все-таки закупает нефть из России в больших объемах, то необходимо уметь вести переговоры.

По его словам, сейчас экономика Индии напрямую зависит от российской нефти. Кроме того, ситуация с инфляцией в Индии значительно хуже, чем в США. Однако есть определенная верхняя граница, после которой закупки больше не будут наращиваться.

9 июня Reuters, ссылаясь на источники, сообщил, что российская сторона временно решила воздержаться от подписания новых контрактов по поставкам сырой нефти Индии.