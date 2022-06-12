Собянин рассказал о перезагрузке крупнейшей сети быстрого питания

Столичный мэр Сергей Собянин посетил перед открытием новый флагманский ресторан быстрого питания на Пушкинской площади, который заменил ушедший из России McDonald's. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Новым названием бывшего MсDonald's в России стало «Вкусно — и точка». Под этим брендом в 11.00 мск снова открываются первые 14 ресторанов сети, а в 12.00 — флагманский ресторан на Пушкинской в Москве.

Как отметил Собянин,, российский бизнес создал новую сеть быстрого питания с привычными уровнем сервиса, меню и продуктами, которые в большинстве своем поступают от российских поставщиков. Мэр поздравил коллектив ресторана и поблагодарил команду за оперативность и профессионализм.

«Принято считать, что она американская, на самом деле все наше, российское. Осталось сменить бренд, вывеску — и все будет по-прежнему. Спасибо огромное, что вы набрались терпения, сохранили команду — это очень важно», — сказал градоначальник.

Собянин напомнил, что у сотрудников корпоративных предприятий прежней сети — свыше 50 тыс. человек — появилась возможность сохранить работу. Также порядка 100 тыс. рабочих мест останется на предприятиях-поставщиках.