Бывший McDonald's подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда и логотипа «Так Просто»

ООО «Система ПБО» (новое юрлицо ООО «Макдоналдс») подало заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Так Просто» с логотипом, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Заявка подана 10 июня. Согласно документу, товарный знак «Так Просто» регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №16, 18, 25, 29, 30, 32 и 43, что позволит ему производить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, газированные и молочные напитки, картофель фри и креветки и т.д. Под этим брендом можно будет открывать рестораны, в том числе с едой на вынос.

Компания также подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «ФастГуд» и «Гран-Фри» без логотипа.

По данным источников агентства, официально новое название бывшего McDonald's хранят в секрете до дня открытия заведений в День России. По словам гендиректора McDonald's в России Олега Пароева, до конца июня в России откроются до 200 обновленных ресторанов.

В середине мая корпорация McDonald's сообщила, что продает бизнес в России партнеру-франчайзи Александру Говору, который будет управлять бизнесом под новым брендом.