В России число компаний с иностранным участием за два года уменьшилось на 45%

Количество ритейлеров с иностранными учредителями в России уменьшилось наполовину за два года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение аналитиков API (сервис по автоматизации проверки контрагентов) «Контур.Фокуса».

Отмечается, что число таких торговых розничных продавцов снижалось планомерно в течение всех двух лет.

«С января 2020 года по июнь 2022 года, таких компаний (ритейлеров с иностранным учредителями) стало меньше на 45%. Было 1838, а стало 1015», — говорится в исследовании аналитиков об изменении рынка.

В «Контур.Фокусе» также сказали, что за год — с 1 июня 2020 года по 1 июня 2021 года --количество компаний в большинстве отраслей значительно снизилось. Больше всего компаний исчезло в сфере торговли бытовой техникой (18,22%), книгами и канцтоварами (13,93%), детскими товарами (13,11%), топливом и смазочными материалами (10,53%).

Ранее 11 мая издание «Известия», ссылаясь на источник на продовольственном рынке, написало, что часть крупных российских ритейлеров рискуют не вернуть деньги от штрафов за отсутствие масок и несоблюдение дистанции.