Портфель кредитных карт Сбера перешагнул отметку в 1 трлн рублей

Сбер стал рекордсменом среди российских банков по размеру портфеля кредитных карт — его объем превысил 1 трлн рублей, сообщили в пресс-службе организации.

Там отметили, что весомый вклад в установление этого рекорда внесла Кредитная СберКарта, признанная самой выгодной кредиткой на российском рынке по версии Frank RG. Также Сбер недавно запустил акцию по снятию наличных с этой карты — без комиссии.

На покупки по карте действует максимальный беспроцентный период до 120 дней, который начинается первого числа каждого месяца. Месяц можно совершать покупки, — затем есть еще три месяца, чтобы вернуть траты без процентов.

«В период, когда многие банки ухудшили условия своих кредитных продуктов, Сбер оставил все самые востребованные опции по ней без изменений — бесплатное обслуживание и смс-информирование, честные 120 дней беспроцентного периода, единую ставку на покупки и снятие наличных. Именно доверительные отношения с клиентами и выгодные условия позволили Сберу установить рекорд по размеру портфеля кредитных карт», — заявил первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Ранее сообщалось, что Сбер нарастил кредитование застройщиков жилья.