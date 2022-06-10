Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
МИД Эстонии вызвал посла РФ Липаева из-за слов Путина о Нарве 20:19
Экс-баскетболист Саврасенко заявил, что был приглашен на забег «Golden Race»... 20:17
В Ярославле автобус зажал дверями пятилетнего мальчика 20:16
Глава ВФЛА Привалова рассказала о планах организовать мероприятия, подобные забегу... 20:04
В «Альфа-групп» опровергли запрос Фридмана на гражданство Украины 20:04
В популярном браузере обнаружили ворующий данные банковских карт вирус 20:03
Стюардесса рассказала о простом способе разгладить вещи в отпуске без утюга 20:02
Во Франции потребовали пожизненное заключение для фигурантов дела о терактах... 20:02
«Нафтогаз» уволил советника председателя правления после покупки Bentley... 19:59
В Канаде уровень безработицы установил новый минимум 19:59
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Портфель кредитных карт Сбера перешагнул отметку в 1 трлн рублей

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Сбер стал рекордсменом среди российских банков по размеру портфеля кредитных карт — его объем превысил 1 трлн рублей, сообщили в пресс-службе организации.

Там отметили, что весомый вклад в установление этого рекорда внесла Кредитная СберКарта, признанная самой выгодной кредиткой на российском рынке по версии Frank RG. Также Сбер недавно запустил акцию по снятию наличных с этой карты — без комиссии.

На покупки по карте действует максимальный беспроцентный период до 120 дней, который начинается первого числа каждого месяца. Месяц можно совершать покупки, — затем есть еще три месяца, чтобы вернуть траты без процентов.

«В период, когда многие банки ухудшили условия своих кредитных продуктов, Сбер оставил все самые востребованные опции по ней без изменений — бесплатное обслуживание и смс-информирование, честные 120 дней беспроцентного периода, единую ставку на покупки и снятие наличных. Именно доверительные отношения с клиентами и выгодные условия позволили Сберу установить рекорд по размеру портфеля кредитных карт», — заявил первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Ранее сообщалось, что Сбер нарастил кредитование застройщиков жилья.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть