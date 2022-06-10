Замглавы офиса Зеленского заявил, что Киев не попросит снять санкции с бизнесменов из РФ

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислав Шурма заявил в интервью британской газете Financial Times, что Киев не планирует просить западные страны отменить санкции в отношении некоторых российских бизнесменов. Об этом сообщает «ТАСС».

По словам Шурмы, ряд бизнесменов из России выразили желание направить деньги на восстановление украинской инфраструктуры, поврежденной в ходе специальной военной операции. Однако заместитель главы офиса президента подчеркнул, что украинская сторона не собирается использовать санкции в качестве «разменной монеты», ведь «их основная цель состоит в том, чтобы прекратить войну, а не искать условия для их снятия».

По информации издания, Украина вместе с союзниками работает над международным механизмом по конфискации российских активов.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что затяжной конфликт на Украине угрожает не только безопасности в Европе, но и в мире.